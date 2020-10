جوجل تخلص المستخدمين من الانتظار الطويل للمكالمات بهذه الميزة

وبحسب موقع The Verge فإن شركة جوجل قامت بإضافة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تسمى Hold for Me فإن تجعل المستخدمين يتغلبون على مشكلة الانتظار الطويل أثناء إجراء المكالمات من هذا النوع.