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تكنولوجيا

جوجل تخلص المستخدمين من الانتظار الطويل للمكالمات بهذه الميزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
جوجل تخلص المستخدمين
جوجل تخلص المستخدمين من الانتظار الطويل للمكالمات بهذه الميز
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ندى على
غالبا ما يمر الكثيرون منا بتجربة سيئة للغاية عند الاتصال بأحد الخدمات أو المكاتب الإدارية وغيرها، وهى وضع المتصلين على قائمة الانتظار لحد الرد عليهم، وتشغيل أغنية طويلة أو بعض الموسيقى التى تمتد لفترات طويلة، وهوالأمر الذى يصبح مرهقا بالنسبة للكثيرين؛ ولكن قامت شركة جوجل بتغيير هذ الأمر تماما للمستخدمين.  

وبحسب موقع  The Verge فإن شركة جوجل قامت بإضافة ميزة جديدة على هواتف أندرويد تسمى  Hold for Me فإن تجعل المستخدمين يتغلبون على مشكلة الانتظار الطويل أثناء إجراء المكالمات من هذا النوع. 


وأتاحت شركة جوجل ميزة Hold for Me في عدد من الدول على هواتفها جوجل بيكسل كما ستتيحها قريبا على كل هواتف الأندرويد، ومن المتوقع أن تصدر هاتف Pixel 5 محتويا على هذه الميزة.  

وتقوم ميزة  Hold for Me  إذا اتصلت برقم مجاني وتم وضعك قيد الانتظار، بتمكين مساعد جوجل Google Assistant بمراقبة المكالمة نيابة عنك أثناء عودتك للقيام بكل ما تريد القيام به. 

وعندما يصادف شخص ما على الخط ، سيتم إخطارك بصوت واهتزاز وإشعار على الشاشة بينما يُطلب من الشخص الآخر الانتظار حتى تتمكن من الرد على المكالمة. 

وتعد ميزة  Hold for Me ميزة اختيارية يمكن تمكينها في إعدادات جوجل، حيث يمكن اعتبارها مشابهًا للميزات الأخرى التي قدمتها جوجل لتحسين تجربة الهاتف ، مثل فحص المكالمات ، والذي يستخدم النسخ الصوتي للسماح لك بسؤال المتصل غير المعروف للحصول على معلومات قبل إجراء المكالمة بالفعل. 

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