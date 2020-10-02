350 لعبة.. جوجل توسع خدمة Play Pass إلى 24 دولة جديدة

أتاحت شركة جوجل Google ، خدمتها الجديدة للاشتراك في التطبيقات والألعاب Google Play Pass، في المزيد من الدول حول العالم، والتي تتيح من خلالها الوصول إلى أكثر من 350 لعبة، وذلك بعد توسعتها في شهر يوليو الماضي في عدة دول.





الولايات المتحدة في شهر سبتمبر العام الماضي، لتصل إلى المزيد من الأسواق اعتبارا من اليوم، في 24 دولة أخرى. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، وسعت جوجل خدمة Play Pass، والتي أطلقتها للمرة الأولى فيفي شهر سبتمبر العام الماضي، لتصل إلى المزيد من الأسواق اعتبارا من اليوم، في 24 دولة أخرى.









وتتكون القائمة من 24 دولة أوروبية، من بينها: النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، وهنغاريا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد.





وكانت جوجل خلال شهر يوليو الماضي، قدمت دعما لخدمة Play Pass، في 9 دول إلى جانب الولايات المتحدة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.





وتعد خدمة Play Pass، عبارة عن خدمة اشتراك لألعاب الهواتف الذكية، ومنافسة لخدمة آبل أركيد، حيث توفر الكثير من الألعاب الشائعة والتطبيقات والكتب الموجودة سابقا في متجر بلايوالتي تحتاج لدفع اشتراك حيث يمكنك من خلال الخدمة تنزيل تلك البرامج وتشغيلها بسهولة مقابل اشتراك يدفع لمرة واحدة دخل المنصة.





وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري لخدمة Play Pass، 4.99 دولارات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك السنوي 29.99 دولارًا أمريكيًا، وتقدم جوجل فترة تجريبية لمدة عشر أيام وعقب انتهائها سيتعين عليك دف الاشتراك للاستمتاع بالخدمة.