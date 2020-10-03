رواية مصطفى منير "تلاوات المحو" تفضح محتكري النصوص

صدرت عن دار المحروسة للنشر والتوزيع رواية "تلاوات المحو.. ثلاث دهشات لحياة أخيرة" للكاتب مصطفى منير، وتنتمي الرواية إلى أدب الديستوبيا، حيث تتناول عالمًا متخيلًا قد يأتي مستقبلا ويدور في أجواء فانتازية المكان الخبيث.





‎وفى الرواية يستيقظ البشر يوما ليجدوا كتبهم تتساقط من السماء، وتلك هي الدهشة الأولى، وبعدها تضربهم الدهشة الثانية ألا وهي تساقط ملامحهم جميعا! لتأتي النهاية في الدهشة الثالثة عبر نمط من الإيهام السردي القائم على كشف متوال لطبقات النص الروائي عبر تعدد أصوات الرواة، ما يجعل من الحكاية ذاتها جدارية سردية طرزتها أصوات مختلفة.





وتكسر الرواية صورة المدينة الفاضلة "جبرا"، تلك التى تحرق الكتب وتدمر تراث البشرية، في حين يسعى بعض البشر داخلها وراء ثواب منتظر واكتشاف حقيقة الموت أو القيامة التى أوشكت، أما من اختاروا السير خارج هذا السعي فإنهم في مواجهة مع "قطيع من المنتفعين" من المتلاعبين بالنصوص دعاة الهدم.





وتظهر الرواية رجالا آخرين مهمتهم استخدام "أسلحة" لمحو كل شيء حرفيا، والكتب والحكايات والفن والتراث وكل ما تركه السابقون من آثار تشهد على عبقرية الراحلين.





‎"تلاوات المحو" أقرب إلى عالم المتاهة السردية، ‎التي ينتقل فيها الكاتب بين أزمنة مختلفة دون أن يفقد قدرته على بناء حبكة روائية، تشد القارىء لاكتشاف مصائر عناصر الحياة الأربعة "الماء والهواء والنار والتربة"، قبل أن نصل إلى محو من استحق المحو.





