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اقتصاد

شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تواصل النمو.. ارتفاع أرباح ممفيس بنسبة 143 % خلال شهرين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
علياء فوزى
تواصل شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام نمو أرباحها خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى 2020/2021، ويستعرض موقع "صدى البلد"، المؤشرات المالية لثلاث شركات تابعة خلال الفترة من يوليو الى اغسطس 2020.

شركة النيل للأدوية

كشفت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن ارتفاع أرباحها الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، بنسبة 93%.

وسجلت صافي ربح بلغ 19.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أغسطس 2020، مقابل 9.9 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت النيل للادوية حققت صافى 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

ممفيس للأدوية

أعلن مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، بنسبة 143% .

وسجلت ممفيس صافي ربح قبل الضرائب بلغ 2.92 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، مقابل 1.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 90.49 مليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 76.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويشار الى أن ممفيس للادوية تحولت من الخسارة الى الربحية وحققت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.


العربية للادوية

اوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع أرباحها قبل الضرائب خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة 68 %.

و سجلت صافي ربح قبل الضريبة بلغ 21.71 مليون جنيه خلال الشهرين، مقابل 12.91 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الشهرين، لتسجل نحو 108.09 مليون جنيه، مقابل 86.48 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت الشركة خلال (2019 - 2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.


وساهمت شركات الادوية التابعة للقابضة فى مواجهة فيروس كورونا وقامت الشركات الانتاجية التابعة للقابضة (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) بزيادة إنتاجها من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

واستطاعت الشركات ال8 إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، 14 مليون عبوة خافض حرارة، 5 ملايين عبوة فيتامين سى، 750 ألف عبوة زنك، 7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، 150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، 100 ألف عبوة فيتامين (د) و260 ألف عبوة أدوية أطفال.


وعملت الشركات على زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبى تركيز 70% ، 1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، 125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و 8 أطنان مطهر جراحي و 20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).

وشهدت الشركات التابعة تطور فى الاداء و تم الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

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