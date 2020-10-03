سيد عبد الحفيظ: كل الدعم لـ موسيماني.. والنجاح في انتظارك مع الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الأهلي:" سندعم موسيماني خلال رحلته مع الأهلي، والنجاح سيكون بانتظاره".

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم بيتسو موسيماني وجهازه المعاون ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.





وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي بعد توقيعه موسمين.

وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدٍا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏





وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الامور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.