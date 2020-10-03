AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ: كل الدعم لـ موسيماني.. والنجاح في انتظارك مع الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:18 م
من مؤتمر تقديم موسيمانى
من مؤتمر تقديم موسيمانى
القسم الرياضي
أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بقرار مجلس الإدارة، بتعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للمارد الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الأهلي:" سندعم موسيماني خلال رحلته مع الأهلي، والنجاح سيكون بانتظاره".

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم بيتسو موسيماني وجهازه المعاون ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصل إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي بشكل رسمي بعد توقيعه موسمين.
 وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدٍا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏

وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع  موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الامور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يصل إلى الأهلي قبل قيادة مران فريق الكرة

شاهد..لحظة وصول موسيماني إلى اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

سيد عبدالحفيظ يجتمع بموسيماني في ملعب التتش

شاهد.. موسيماني في استاد مختار التتش لأول مرة

شاهد .. موسيماني يتفقد غرف ملابس فريق الأهلي

شاهد.. الخطيب يحضر أول اجتماع لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

وزير السياحة لـ "صدى البلد": الإعلان عن 59 تابوتا أثريا اليوم

الإحصاء: 101 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل مساء اليوم

أبو العينين يتكفل بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بالجيزة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم