برفقة خالد سليم وهنا شيحة.. نجلاء بدر تشارك جمهورها أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وتظهر نجلاء بدر في الصور برفقة بعضا من اصدقائها الفنانين وابرزهم الفنان خالد سليم والفنانة هنا شيحة والفنانة سارة الطباخ.





وقد علقت علي الصور قائلة: "اوقاتي السعيدة".









وعلى جانب اخر تشارك الفنانة نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.





مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.





وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.