اليوم الأخير من الميركاتو.. ماتيو جندوزي يقترب من الانضمام لـ هيرتا برلين





ويستعرض "صدى البلد" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.





وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب نادي ارسنال الإنجليزي سيجري بعد قليل الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لصفوف هيرتا برلين الألماني.





وأكدت الشبكة أن جندوزي سينتقل لـ هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم حال اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.





وخرج جندوزي من حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال لصالح لاعبنا المصري محمد النني الذي يقدم مستويات رائعة مع الجانرز هذا الموسم.





أعلن نادي هيرتا برلين الالماني تعاقده الرسمي مع الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب وسط فريق آرسنال الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكد النادي الالماني في بيان رسمي تعاقده مع جندوزي لمدة موسم على سبيل الإعارة من ارسنال بدون خيار الشراء.

وأشارت التقارير إلى أن هيرتا برلين حصل على جندوزي معارا بدون أن يدفع أي أموال لنادي آرسنال ولذلك لن يحصل النادي الانجليزي على أموال من رحيل لاعبه.

ويتكفل هيرتا برلين بدفع الراتب السنوي للاعب فقط خلال الموسم الذي سوف يقضيه في ألمانيا معارا.

وجندوزي كان واحد من الأسماء المرشحة للانضمام لبرشلونة خلال الفترة الماضية لتعزيز خط وسط الفريق ولكنه سينتقل إلى هيرتا برلين بشكل رسمي.



تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.