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أصل الحكاية

إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:01 م
عناوين الصحف في حرب
عناوين الصحف في حرب اكتوبر
رشا عوني
منذ مايقرب من 47 عاما، لم يكن لدى الشعب المصري وسيلة لمعرفة أخبار حرب أكتوبر سوى الصحف والراديو، يجلس الرجال على القهاوي ليلًا يقرأ أحدهم عناوين الأخبار في الصحف التي نقلت للشعب تفاصيل الحرب لبعث الهمة والحماس في قلوب المصريين.

وفي المنزل تصطف العائلات حول الراديو لسماع نشرة الأخبار ومتابعة البيانات الصادرة عن الجيش حول حرب أكتوبر المجيدة، ومع صباح كل يوم في شهر أكتوبر كان يتهافت الجميع لشراء جرائد اليوم لقراءة تفاصيل الحرب وكواليسها التي كانت تشبع رغبة المصريين في الانتقام من الإسرائيليين. 

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الصحف وقت الحرب كان لها الدور الأكبر في بعث الهمة والروح الوطنية في قلوب المصريين لتنقل لهم أخبار الجنود والمقاتلين وكيف ينجحون في هدم خط بارليف وعبوره باحترافية، وهزيمة إسرائيل الساحقة التي سطرها التاريخ.

مانشيتات الصحف

إسرائيل في ذهول .. كان ذلك مانشيت جريدة الأهرام يوم 6 أكتوبر، وكتبت: "قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف.

وفي 7 أكتوبر غطت جريدة الأهرام نجاح الجيش في عبور القناة واقتحام خط بارليف، وكان المانشيت "قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف"، معارك ليلية عنيفة بالدبابات في سيناء بعد نجاح عملية العبور الضخمة.

أما جريدة الجمهورية فقد اختارت عنوان أسر قلوب المصريين، فحين تتصفح عدد الجمهورية يوم 6 أكتوبر ستجد العنوان: "قواتنا تتقدم ..وتأسر.. وترد الهجوم المضاد". 

وكتبت في عددها التاريخي: "قرار زائيري بقطع العلاقات مع إسرائيل ينزل كالصاعقة على الحكومة الإسرائيلية التي لم تتفق حتى الآن من ضربة فيينا، إيبان يفقد أعصابه ويتهم الرئيس موبوتو بالخيانة وصحف إسرائيل تطالب الحكومة بتحديد حجم مساعداتها لإفريقيا.


أما جريدة المساء نشرت يوم 6 أكتوبر "إسرائيل تمهد لعدوان جديد على الدول العربية" ..  المصادر الإسرائيلية تعلن أن إسرائيل تمهد للعدوان بحملة دعائية واسعة حول وجود حشود عربية، وكالات الأنباء تجمع على تصاعد التوتر على طول خطوط المواجهة مع إسرائيل، الوكالات تقول إن المحاولة الإسرائيلية الجديدة لخلق التوتر ستؤدي إلى انفجار جديد، وسورية تدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومقاطعتها في كافة المجالات".
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
إسرائيل في ذهول .. نظرة على عناوين الصحف يوم حرب أكتوبر
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