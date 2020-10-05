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أخبار العالم

نائب ترامب يجري فحصا جديدا لـ كورونا.. وهذه نتيجته

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:12 م
مايك بنس
مايك بنس
شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أجرى فحصًا جديدًا لفيروس كورونا، وذلك عقب إصابة الرئيس دونالد ترامب بالوباء.

وقال البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص أثبتت خلو بنس من الإصابة بكورونا.

ويقوم مايك بنس بمهام ترامب، رغم أن الرئيس يواصل أداء بعض أعماله من داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وكان ترامب، أعلن الجمعة الماضي، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقطع مصور بُث على حسابه بموقع تويتر قبلها بفترة وجيزة: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كورونا". 

وفور ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "نصلي مع ملايين الأمريكيين من أجل شفاء عاجل للرئيس والسيدة الأولى".

وأفاد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.
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