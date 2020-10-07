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أخبار البلد

الحكومة : استقبال مليون و750 ألف طلب جدية التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:34 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية .


 وأشار رئيس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال شهر سبتمبر 2020، والتي عكسها تحسن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن هذا الشهر، لافتًا إلى أن قيمة المؤشر سجلت 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، في أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس، بما يعكس أول انتعاشة اقتصادية يشهدها القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر 2020، منذ 14 شهرًا.


في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الإشادة باختيار مجلة  Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، والتي منحت أيضًا جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه، مؤكدًا أن ذلك يعزز قدرة مصر ونجاحها في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على حياة المواطن.


كما أشاد رئيس الوزراء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

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