شيخ الأزهر يدعو محبي السلام لوقف النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على النزاع المسلح القائم بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، بكلمة موجزة باللغتين العربية والإنجليزية.





ونشر شيخ الأزهر، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا "الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا، ندعو كل محبي السلام والإنسانية لبذل المساعي من أجل وَقفِ النزاع المسلح واللجوء إلى الحلول السلميَّة لإنهاء الصراع بين الدولتين.





وتابع في كلمته باللغة الإنجليزية: "Listening to the sound of reason dictates an immediate ceasefire between the two neighboring countries of Azerbaijan and Romania. We call upon all those committed to the message of world peace to make their best towards stopping armed conflict and returning to the negotiation table and peaceful solutions between these two countries".