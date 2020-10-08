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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون يوميا؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المهمة في حياتنا ولكن يتجاهلها الكثير، ولذلك يمكنك أن تعرف ماذا يحدث عند تناول معلقة زيت الزيتون يوميا.

 حيث إنه يعمل علي تقليل من فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.
- تساهم في محاربة الأمراض السرطانية .
- تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها .
- تحافظ على حيوية الشعر .
- تعالج عسر الهضم  .
- تكافح الإمساك 
- تكافح الاكتئاب .
- تقي من الاصابة بالزهايمر .

تناوله مقدار ملعقة صغيرة صباحا على الريق أو بإضافته للطعام أو السلطات لا مانع بأي طريقة تفضل  فهو مفيد بكل حالاته وبكل وقت، 
حيث إن ملعقة الطعام من زيت الزيتون تحتوي على 120 سعرة حرارية لا يسبب البدانة  والبدانة تأتي من تغذيتنا الخاطئة خلال اليوم  وليس بسبب عنصر واحد. 
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