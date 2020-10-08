ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون يوميا؟

حيث إنه يعمل علي تقليل من فرص

بالجلطات الدماغية.

- تساهم في محاربة الأمراض السرطانية .

- تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها .

- تحافظ على حيوية الشعر .

- تعالج عسر الهضم .

- تكافح الإمساك

- تكافح الاكتئاب .

- تقي من الاصابة بالزهايمر .





تناوله مقدار ملعقة صغيرة صباحا على الريق أو بإضافته للطعام أو السلطات لا مانع بأي طريقة تفضل فهو مفيد بكل حالاته وبكل وقت،