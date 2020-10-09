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أخبار العالم

روسيا تكشف عن موعد تسجيل ثاني لقاح مضاد لكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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محمد عثمان
كشف مركز "فيكتور" لأبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا، اليوم الجمعة، عن الموعد المتوقع لتسجيل ثاني لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس المركز، رينات ماكسوتوف، إنه لمركز التجارب السريرية للقاح في مراحله المبكرة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه يتوقع تسجيل اللقاح في 15 أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "سيتم إجراء دراسات سريرية منفصلة حول اللقاح وستشمل 150 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

وتعتبر روسيا هي أول دولة في العالم تعلن تسجيل لقاح مضاد لفيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك - 5" وشارك في إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 201 حالة وفاة و12,126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب مركز عمليات مكافحة كورونا في روسيا، فإن الإصابات التي تم تسجيلها اليوم هي أعلى حصيلة يومية سجلتها البلاد حتى الآن منذ أن وصلت الجائحة إلى ذروتها في شهر مايو، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال المركز إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا رتفع إلى مليون و272 ألفًا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 22,257 حالة وفاة.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 85 منطقة مختلفة من بينهم 3727 حالة دون أعراض، مشيرة إلى أن الزيادة المئوية في الإصابات اليوم قدرت بـ 1% عن اليوم الماضي.

وفيما يخص حالات الوفاة، أوضح المركز أن موسكو كانت صاحبة النصيب الأكبر في حالات الوفاة اليوم، إذ تم تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة الروسية، و22 حالة وفاة في مدينة سان بطرسبورج.

وأكد مركز مكافحة كورونا في روسيا، تسجيل 7092 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و 9 آلاف و421 شخصًا.

وكانت روسيا سجلت في 11 مايو الماضي، 11656 حالة إصابة بفيروس كورونا وأعلنت حينها نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن وباء كورونا في روسيا وصل إلى الذروة.
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