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منوعات

تبرئة طفل مسلم من اتهامه بـ تحضير قنبلة لتنفيذ عملية إرهابية في بريطانيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

حصل تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا على البراءة في من اتهامه بـ"التحضير لأعمال إرهابية" ومحاولة صنع قنابل في غرفة نومه.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  كان المراهق ، من إيستلي ، هامبشاير ، أصغر شخص يُحاكم بتهمة التخطيط للإرهاب وكان يبكي من الارتياح حيث رفضت هيئة المحلفين الادعاءات بأنه كان "مفتونًا بالاستشهاد".


 زعم الادعاء أن الصبي ، البالغ من العمر 14 عامًا آنذاك ، حاول تصنيع قنابل بدائية أثناء الإغلاق بعد وقوعه تحت تأثير داعش.


 وقال في مقاطع فيديو إنه سوف "يجاهد" ، لكن المحلفين اعتقدوا دفاعه بأنه يعتبر آراء الشبكات المتطرفة "أشياء سيئة" و "شريرة".


قال المراهق إنه استخدم عبارات تعني "غير مؤمنين" بعد سماعه الكلمات في فيلم Four Lions.


 في شهادته ، نفى الصبي أيضًا وجود أي خطط لقتل نفسه أو أي شخص آخر.

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