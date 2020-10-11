تبرئة طفل مسلم من اتهامه بـ تحضير قنبلة لتنفيذ عملية إرهابية في بريطانيا

حصل تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا على البراءة في من اتهامه بـ"التحضير لأعمال إرهابية" ومحاولة صنع قنابل في غرفة نومه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان المراهق ، من إيستلي ، هامبشاير ، أصغر شخص يُحاكم بتهمة التخطيط للإرهاب وكان يبكي من الارتياح حيث رفضت هيئة المحلفين الادعاءات بأنه كان "مفتونًا بالاستشهاد".

زعم الادعاء أن الصبي ، البالغ من العمر 14 عامًا آنذاك ، حاول تصنيع قنابل بدائية أثناء الإغلاق بعد وقوعه تحت تأثير داعش.

وقال في مقاطع فيديو إنه سوف "يجاهد" ، لكن المحلفين اعتقدوا دفاعه بأنه يعتبر آراء الشبكات المتطرفة "أشياء سيئة" و "شريرة".

قال المراهق إنه استخدم عبارات تعني "غير مؤمنين" بعد سماعه الكلمات في فيلم Four Lions.

في شهادته ، نفى الصبي أيضًا وجود أي خطط لقتل نفسه أو أي شخص آخر.