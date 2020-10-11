أنتم وصمة عار .. قائد مانشستر يونايتد السابق يهاجم اللاعبين





وقال كين ، في تصريحات عبر شبكة " سبورتس بابل " البريطانية : " أن أداء اللاعبين في الفترة الحالية سيطيح بأولو جونار سولشيار من تدريب الفريق في المرحلة القادمة".





وواصل الهجوم على لاعبي الفريق : " أنتم مخادعين لا تلعبون بإستماتة" ، مطالبا اياهم بالظهور بشكل أفضل من ذلك.





وأضاف: "كنت أقول ذلك منذ نحو سنة ونصف السنة، الفريق ليس بخير أبدًا، أداء اللاعبين أمام توتنهام بالذات كان مخزيًا للغاية".

وأختتم : "أعلم جيدًا أن الكثير يمر بأيام سيئة في كرة القدم، لكنَّ هناك لاعبين يُعتبرون وصمة عار على مانشستر يونايتد، هؤلاء سيكلفون سولشاير كثيرًا في مسيرته مع الفريق".





ويذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد خسر نتيجة ثقيلة أمام فريق توتنهام حيث خسر بنتيجة 6/1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز " بريمرليج".

شن روي كين قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، هجومًا لاذعًا على مستوى لاعبي الفريق، والذين يقدمونه منذ بداية الموسم الحالي للنادي.