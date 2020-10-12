تواصل فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مهارات وقدرات العاملين في بني سويف

واصلت محافظة بني سويف عقد فعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من العاملين بالديوان العام ودواوين الوحدات المحلية، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المحافظة لتأهيل وتدريب العاملين على العديد من المجالات والتخصصات مثل:القانون،الإدارة، الأمن القومي ،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات.





ويشارك في الدورة الحالية 35 من العاملين بالديوان العام ودواوين الوحدات المحلية، حيث تم عقد جلسة تدريبية بعنوان (قيادة التغيير وإرادة الوقت) وحاضرت فيها د.سماح مصطفى مدرب دولى معتمد وحاصلة على دكتوراه في علم النفس.





واستعرضت د.سماح مصطفى خلال المحاضرة تعريف مفهوم التغيير وإدارة الوقت الذي أصبح علما له أصوله وقواعده الفكرية، موضحة أن التغيير عملية تستخدمها المؤسسة أو المنظمة لتصميم تنفيذ وتقييم المبادرات الملائمة للتعامل الأفضل مع المتطلبات التي تفرضها البيئة الخارجية،خاصة في ظل التغيير المستمر والمتلاحق في كافة مناحي الحياة مما يستلزم تطوير نظم الإدارة لتتسم بالسرعة والمرونة وارتفاع الجودة من خلال الاستخدام الأمثل والإدارة الجيدة للموارد البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة.





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كما تم عقد جلسة ثانية،حاضر فيها المهندس بشير حسن، تم التركيز فيها على مفهوم التحول الرقمي والمرتبط بتغيير الفكر والسلوك لإحدات تحول في طريقة وآلية العمل بالاستفادة من التطور التقني الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات والمعلومات، ومن خلال تمكين ثقافة الإبداع والتجديد وتغيير المكونات الأساسية في البنية التحتية لبيئة العمل.





وأوضح مزايا التوسع في الاعتماد على عملية الرقمنة ، مثل تحسين مستوى الأداء وتسريع وتيرته وتقديم خدمات جديدة بسرعة مذهلة ومرونة أكثر وتطوير الجودة والإنتاجية والدقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.





تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم افتتح أمس فعاليات الدورة التدريبية للدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي تنفذه المحافظة ويستهدف تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والتي سبقها عقد دورتين للدفعتين الأولى والثانية خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.