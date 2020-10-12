قبل 21 نوفمبر.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر أصحاب التوك توك والموتوسيكل والجرار الزراعي والتريلا

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن الدراجات النارية لها ملصق إلكتروني، ويتم تركيبه على الفانوس، وله مواصفات خاصة.





وأضاف "قريطم"، في تصريحات بحلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الملصق الإلكتروني يعد نقلة حضارية في تاريخ مصر، موضحا أن الملصق سيساهم في تحديد مكان السيارة فور سرقتها.





ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن الملصق نفسه قد يتعرض للسرقة، مؤكدًا «الملصق لو تمت سرقته أصبح لا قيمة له على الإطلاق، ويجب تركيب غيره».





وتابع "كل سيارة سوف تكون مراقبة عن طريق الملصق الذي يتعامل مع البرامج الذكية؛ وسوف يتم كشف كل السيارات التي لا تعلق الملصق الإلكتروني الجديد".





وأوضح أنه سيتم تحديد أي سيارة ليس بها ملصق إلكتروني عبر الأجهزة الحديثة بالطرقات، منوهًا بأن الملصق يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كافة المواطنين.





واستطرد «كل المركبات التي تسير على الطريق زي التوك توك والموتوسيكل والجرار الزراعي والتريلا وكل ما هو قابل للترخيص لابد أن يطلق عليه الملصق الإلكتروني».





من جابنه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزراة الداخلية تطالب المواطنين بالذهاب إلى "المرور" لتركيب الملصق لتطبيق لمنظمة الجديد؛ منوها بأن آخر مهلة يوم 21 نوفمبر.





وأكد أحمد موسى، أن كل السيارات مراقبة بالملصق مما يجعل السيارات في أمان ويجنبها السرقة، قائلا «لو العربية اتسرقت الداخلية هتجبهالك بالملصق الالكتروني».





وحذر أحمد موسى، من المخلفات التي قد يرتكبها المواطن عقب تركيب الملصق منها استخدم الموبايل أو السرعات العالية.





ونوه بأن أغلب الحوادث تكون بسبب السرعة الفائقة والتحدث في الموبايل أثناء القيادة؛ مشيرا إلى أن كل المخالف سوف يتعرض للمساءلة القانونية.





وتابع «اللي مش هيركب الملصق هيتجاب .. واللي سايق عربية منتهية التراحيص هيتجاب هيجاب وكل اللي مخالف أو ما شابه هيتجاب».