AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل 21 نوفمبر.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر أصحاب التوك توك والموتوسيكل والجرار الزراعي والتريلا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:17 م
توكتوك
توكتوك
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن الدراجات النارية لها ملصق إلكتروني، ويتم تركيبه على الفانوس، وله مواصفات خاصة. 

وأضاف "قريطم"، في تصريحات بحلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الملصق الإلكتروني يعد نقلة حضارية في تاريخ مصر، موضحا أن الملصق سيساهم في تحديد مكان السيارة فور سرقتها.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن الملصق نفسه قد يتعرض للسرقة، مؤكدًا «الملصق لو تمت سرقته أصبح لا قيمة له على الإطلاق، ويجب تركيب غيره».

وتابع "كل سيارة سوف تكون مراقبة عن طريق الملصق الذي يتعامل مع البرامج الذكية؛ وسوف يتم كشف كل السيارات التي لا تعلق الملصق الإلكتروني الجديد".

وأوضح أنه سيتم تحديد أي سيارة ليس بها ملصق إلكتروني عبر الأجهزة الحديثة بالطرقات، منوهًا بأن الملصق يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كافة المواطنين. 

واستطرد «كل المركبات التي تسير على الطريق زي التوك توك والموتوسيكل والجرار الزراعي والتريلا وكل ما هو قابل للترخيص لابد أن يطلق عليه الملصق الإلكتروني».

من جابنه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزراة الداخلية تطالب المواطنين بالذهاب إلى "المرور" لتركيب الملصق لتطبيق لمنظمة الجديد؛ منوها بأن آخر مهلة يوم 21 نوفمبر. 

وأكد أحمد موسى، أن كل السيارات مراقبة بالملصق مما يجعل السيارات في أمان ويجنبها السرقة، قائلا «لو العربية اتسرقت الداخلية هتجبهالك بالملصق الالكتروني».

وحذر أحمد موسى، من المخلفات التي قد يرتكبها المواطن عقب تركيب الملصق منها استخدم الموبايل أو السرعات العالية. 

ونوه بأن أغلب الحوادث تكون بسبب السرعة الفائقة والتحدث في الموبايل أثناء القيادة؛ مشيرا إلى أن كل المخالف سوف يتعرض للمساءلة القانونية.

وتابع «اللي مش هيركب الملصق هيتجاب .. واللي سايق عربية منتهية التراحيص هيتجاب هيجاب وكل اللي مخالف أو ما شابه هيتجاب».
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: فرق خاصة بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

أحمد موسى يناشد الداخلية مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

تعقب السيارة.. مساعد وزير الداخلية السابق يكشف مميزات تركيب الملصق الإلكتروني

مدحت قريطم: تركيب الملصق الإلكترونى لا يرتبط بتجديد الرخصة.. فيديو

مدحت قريطم: الملصق الإلكتروني يساعد فى استرداد السيارات حال سرقتها..فيديو

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

أحمد بدوي يكشف تفاصيل لأول مرة عن حجم خسائر زلزال أكتوبر 1992.. فيديو

اعتزال حسن الراهب لاعب أندية النصر والشباب وأهلي جدة

ناقد فني عن تجسيد ممثلة إسرائيلية شخصية كليوباترا: بعناها ببلاش.. فيديو

بهدف لم الشمل .. إسرائيل تستقبل عددا ضخما من الإثيوبيين .. تفاصيل

قضايا الاغتصاب سر إلغاء حفل سعد لمجرد بالقاهرة .. تفاصيل

الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

AdvertisementS

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

كارثة.. الصحة العالمية تحذر من إجراء خطير لكسب المناعة

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

جمبسوت ستان.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها في إطلالة أنيقة.. شاهد

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي