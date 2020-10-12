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توك شو

ناقد فني عن تجسيد ممثلة إسرائيلية شخصية كليوباترا: بعناها ببلاش.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:18 م
كليوباترا
كليوباترا
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إبراهيم القادري
قال محمود قاسم الناقد الفني ، إن كليوباترا تشعر أنها غير مصرية وهذا من خلال تعامل السينما المصرية معها مؤكدا أن أول فيلم تم عمله عن شخصية كليوباترا في العالم كان فيلم فرنسي سنه 1899 .

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم ، إن هذا الفيلم قامت بعملة ممثلة فرنسية لافتا الى ان شخصية كليوباترا تم عملها في مصر سنة 1943 ولا يوجد احد قام بعملها بعد ذلك في مصر إلا من خلال مسرحية صغيرة تسمى كليوباترا في خان الخليلي .

وتابع: "احنا بعناها ببلاش " والآن ننظر ونتحسر على عدم استغلال هذا التاريخ العظيم".

وأردف: ان العالم العربي ينظر إلى ان الحضارة بدأت في مصر مع الفتح الإسلامي كما أننا ليس لدينا تاريخ فرعوني او مصري يجسد من خلال الفن المصري مشيرا الي  ان في عصر كليوباترا كان هناك شأن عظيم الي مكتبة الاسكندرية ومن قام بتدميرها وقتها هم المستعمرين .


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