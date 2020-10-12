رئيس معرض تراثنا : تسويق منتجات العاملين في الحرف اليدوية بالخارج .. فيديو

قال طارق شاش نائب رئيس جهاز المشروعات ورئيس معرض تراثنا ، إن عدد عارضي الأعمال في معرض تراثنا للاعمال اليدوية المصرية لا يمثل شيئا بالنسبة إلى حجم قطاع الحرف اليدوية، مؤكدا علي ان هذا القطاع يقدر بالملايين .









وأضاف شاش خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان الدولة المصرية تهتم بهذا القطاع وهذا لأنه كنز لم يستغل بعد والمنتجات المتواجدة في معرض تراثنا هي منتجات مميزة وجميلة ونعمل علي إظهارها وتسويقها.









وأوضح طارق شاش ، ان هناك خدمات يتم تقديمها إلى عملاء المعرض لأنه ليس ممثلا في بيع المنتجات فقط ومن هذه الخدمات وجود استشاريين لمساعدة الزوار علي التطوير والإنتاج . إلىلأنهومنوالإنتاج







