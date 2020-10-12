رئيس معرض تراثنا : تسويق منتجات العاملين في الحرف اليدوية بالخارج .. فيديو

قال طارق شاش نائب رئيس جهاز المشروعات ورئيس معرض تراثنا ، إن عدد عارضي الأعمال في معرض تراثنا للاعمال اليدوية المصرية لا يمثل شيئا بالنسبة إلى حجم قطاع الحرف اليدوية، مؤكدا علي ان هذا القطاع يقدر بالملايين .
وأضاف شاش خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان الدولة المصرية تهتم بهذا القطاع وهذا لأنه كنز لم يستغل بعد والمنتجات المتواجدة في معرض تراثنا هي منتجات مميزة وجميلة ونعمل علي إظهارها وتسويقها.
وأوضح طارق شاش ، ان هناك خدمات يتم تقديمها إلى عملاء المعرض لأنه ليس ممثلا في بيع المنتجات فقط ومن هذه الخدمات وجود استشاريين لمساعدة الزوار علي التطوير والإنتاج .
وتابع : ان الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالعاملين في الحرف اليدوية ودعمهم بهدف ازدهار هذه الصناعة. وأشار شاش إلى ان هدفنا في الفترة القادمة هو الخروج بمعرض تراثنا الي خارج مصر وهذا لأن الاجانب يحبون هذه الأعمال ويعطونها أهمية كبيرة جدا .