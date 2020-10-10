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400 بدلا من 3000 جنيه.. طارق شاش يزف بشرى للمصريين من معرض تراثنا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:32 م
الرئيس يفتتح المعرض
الرئيس يفتتح المعرض
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن معرض تراثنا المقام حاليا يشمل أعمال حرفية سواء كانت حلي أو سجاد أو أقمشة، موضحا أن هناك العديد من المنتجات التي يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة. 

 وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن هذه المعارض تكون محط أنظار السياح، لافتا ان المعرض يحتوي ايضا اعمال صدفية ونحاسية .

وناشد شاش، المصريات النزول الي المعرض للتسوق؛ مرددا: « اللي هيروح هينبسط و يشتري مستلزماته من هناك» .

وأوضح شاش، أن الأسعار منخفضة جدا، قائلا: « المنتج اللي برة بـ 3000 جنيه في المعرض بـ 400 جنيه».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن إقامة المعرض تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ومن المقرر أن يضم المعرض هذا العام جناحا لدولة السودان ضيف شرف المعرض لهذا العام، وجناح مدينة كنوز للرخام والجرانيت لتفقد المنتجات ذات الصلة بالأعمال التراثية، وجناح برنامج "كريتيف إيجيبت" لتسويق المنتجات الحرفية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجناح " تجلي " العلامة التجارية لمنتجات سانت كاترين، وجناح مشروع مظلة التنمية الاجتماعية ( مؤسسة اغا خان للخدمات الثقافية)، وجناح مبادرة Go Green لبنك القاهرة.
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