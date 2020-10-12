شاهد .. كيف هددت الصين بالسيطرة على تايوان

هددت الصين بالسيطرة على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال نشر لقطات لجنودها وهم يستولون على جزيرة خلال تدريبات بالذخيرة الحية.





في الفيديو الذي نشرته قناة CCTV الرسمية يوم السبت ، شوهدت قوات من جيش التحرير الشعبي الصيني تحاكي هجومًا على جزيرة مجهولة خلال التدريبات العسكرية واسعة النطاق.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تأتي اللقطات مع تصاعد التوترات السياسية بين الصين وتايوان إلى مستوى جديد بعد أن بثت بكين اعترافًا مزعومًا من رجل أعمال تايواني محتجز من قبل السلطات الصينية بتهمة التجسس.





تعتبر الصين أن تايوان جزءًا من أراضيها ، يجب استيعابها في البر الرئيسي ، بالقوة إذا لزم الأمر ، على الرغم من أنها كانت تتمتع بالحكم الذاتي لأكثر من سبعة عقود.





وصعدت بكين ضغوطها على الجزيرة الديمقراطية منذ انتخاب الرئيس تساي إنغ وين عام 2016 ، الذي يرفض وجهة نظرها بأن تايوان جزء من "صين واحدة".