أمين مجلس الدولة: ندوة الانتخابات تناقش الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال الاقتراع

أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة؛ ينظم ندوة اليوم الثلاثاء حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.









وأضاف أن الندوة تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الاشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.









وأشار الى أن الندوة يشارك فيها أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.









أضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.







