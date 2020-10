صاحب التاريخ والخلق الرفيع.. درة تنعي محمود ياسين بكل حزن

View this post on Instagram

الله يرحم الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم والصوت الرخيم والحضور المميز والخلق الرفيعة الأستاذ محمود ياسين و خالص التعازي للفنانة شهيرة وصديقي وأخويا عمرو محمود ياسين ورانيا ياسين وكل الأسرة والى الجمهور المصري وجمهوره في كل الوطن العربي @amr_yassin