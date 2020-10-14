AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحب التاريخ والخلق الرفيع.. درة تنعي محمود ياسين بكل حزن

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
Advertisements
ميرنا محمود
نعت الفنانة درة  القدير محمود ياسين الذى توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

و نشرت درة  صورة للراحل محمود ياسين   عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام و علقت قائلة  : الله يرحم الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم والصوت الرخيم والحضور المميز والخلق الرفيعة الأستاذ محمود ياسين و خالص التعازي للفنانة شهيرة وصديقي وأخويا عمرو محمود ياسين ورانيا ياسين وكل الأسرة والى الجمهور المصري وجمهوره في كل الوطن العربي

اقرا ايضا :

وغيب الموت صباح اليوم الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة تنعي شويكار: سيدتي الجميلة لن أنسى ابتسامتكِ العذبة

وفاة محمود ياسين.. تميز بصوت رخيم ولُقِّب بفتى الشاشة الأول ورصيده يضم أكثر من 150 فيلما

رحلة عطاء..صباح البلد ينعى الفنان محمود ياسين..فيديو

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة معاناته مع الزهايمر 8 سنوات

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ينعى محمود ياسين

دنيا سمير غانم تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة معاناته مع الزهايمر 8 سنوات

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء

وداعاً محمود ياسين.. أسرة الفنان تعلن وفاته

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو