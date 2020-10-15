3 سيناريوهات.. كاف يجرى قرعة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الجمعة

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.