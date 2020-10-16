AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحضور ممثل عن وزارة الدفاع.. مؤتمر عمالي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر غدا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تشهد المؤسسة الإجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الساعة السابعة من مساء غدا السبت، مؤتمرًا جماهيريًا، للإحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، بحصور ممثل عن وزارة الدفاع.

قال محمد وهب الله، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، إحتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت أن تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل ،وقيادته السياسية الوطنية يحقق الإنتصارات.

وأضاف أن المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور الملايين من عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة التحديات، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. اتحاد عمال مصر يشارك في احتفالية ذكرى أكتوبر

نقابات عمال مصر تشارك في مسيرات الاحتفال بـ نصر أكتوبر.. ويؤكدون: إنجازات السيسي عبور جديد

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

محمد جبران: نجدد الثقة في السيسي وتفويضه والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي

نقابات عمال مصر: 25 مليون عامل يقفون خلف الدولة والرئيس السيسى

عضوية مجانية لأبناء الشهداء في المؤسسة الاجتماعية العمالية.. وتخفيض 50% للنقابات العامة

ترشيحاتنا

متهم بالفساد أخفى الأموال في خزنة تحت الأرض بالسعودية.. فيديو

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

شاهد.. رجل يخرج من التابوت بعد وفاته بـ20 ساعة

تعرف على أهم العبارات التحذيرية في السيارة

قبل المدارس.. كل ما تريد معرفته عن خطورة كورونا على الأطفال

فيل تومبسون: ليفربول فشل في ضم كريستيانو رونالدو بسبب المقابل المادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

ماذا تمتلك مصر من إمكانيات جوية لحماية أمنها القومي.. شاهد بالصور