عصام مرعي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد في أبطال إفريقيا..فيديو

قال عصام مرعي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الاهلي قام بخطوة مهمة جدا فى الفترة الماضية بالتعاقد مع "موسيماني" الذي لديه خبرة كبيرة جدا فى افريقيا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية جدا ويقدرها تماما.





وأضاف «مرعي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن موسيماني لديه خبرة كبيرة جدا فى الاحتكاك بشمال إفريقيا، واستطاع فى الفترة القصيرة خلال المباريات السابق تحقيق إنجازات بهم.





وتابع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه رأي تصريح لـ موسيماني يقول فيه إنه مازال يفكر فى طريقة اللعب، مضيفا أنه فى المباريات النهائية لابد أن يكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم، ولا يكون هناك اندفاع كبير.





وأوضح عصام مرعي، أنه لابد من لاعبي النادي الاهلى أن يقوموا بتأمين الدفاع وخط وسط بشكل جيد جدا أثناء المباراة، متابعا أنه يتوقع ان الاهلي لن يخسر غدا وان حدث ذلك فسوف يكون هناك تعادل إيجابي وعند مباراة العودة سيحقق الفوز.





وأشار إلى أن التعادل السلبي يكون مشكلة للطرفين ولكن التعادل الايجابي قد يجعل فرصة فوز الاهلى فى مباراة العودة كبيرة جدا.