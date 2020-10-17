سحر نصر تنعي صفاء العصار: تعلمت منها الكثير

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الدكتورة صفاء العصار، حرم الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربى السابق.





وقالت نصر علي صفحتها علي انستجرام :"رحم الله الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق..كان لها نصيب كبير من اسمها بصفاء قلبها وتواضعها وعطائها الدائم وحبها للخير وللناس، تعلمت منها الكثير فهي كانت بمثابة أختي الكبيرة.. رحمها الله.





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وتابعت كانت صاحبة ابتسامه دائمة لا تفارق وجهها ومحبة للجميع..وكانت يدها دائما ممدودة بالخير والعون والمساعدة لكل من يطلبها...رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهم اسرتها الصبر والسلوان".



