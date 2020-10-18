سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، تعليقا على مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي في دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إن الأهلي قدم أداءً هائلًا، وأبرز أن روحه المعنوية مرتفعة أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وعن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي، قال إنه من المفترض عمل مسحة ثانية ولو جاءت إيجابية سيبقى في المغرب ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد شفائه، ولكن حتى الآن هو معزول في غرفة بنفس فندق الزمالك وبيراميدز".





ونوه إلى أن الفريق الغيني الذي يواجه بيراميدز تأكد إصابة 9 من لاعبيه بكورونا ولكن حتى الآن سيلعب مباراته الثلاثاء المقبل.





وحرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .





ونشر فرجاني ساسي عبر صفحته الرسمية " تويتر": ‏كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال يعلم الله كم قتلت عشان اكون معكم في مباراة لكن الحمد لله على كل حال و قدر الله ماشاء فعل وشكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم وان شاء الله البطولة فى ميت عقبة

‎#السادسة_زملكاوية باذن الله💪🏹❤️





واصيب فرجاني ساسي بفيروس كورونا بعد توصوله الي المغرب .





ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، اليوم الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.