ندوة للتعريف بطرق التسجيل للماجستير والدكتوراة بجامعة العريش



وقال الدكتور عزت مرزوق عميد المعهد، إنه تحدد يوم الثلاثاء القادم بمقر المعهد بالخربة مركز بئر العبد، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.



وقال الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، إن الدراسة بدأت بشكل منتظم وفق الإجراءات الاحترازية المقررة.. حيث تم إجراء عمليات تعقيم شاملة لمقرات الجامعة داخل المكاتب والمدرجات وتنظيم الدخول عبر بوابات إلكترونية معقمة.



وأوضح الدكتور سعيد عبدالله رفاعي رئيس الجامعة، انه تقرر فتح باب سحب استمارات المدن الجامعية للمرة الثانية، اعتبار من أمس السبت حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢ وبعد اتخاذ جميع الإجراءات والضوابط الخاصة بالتسكين المُعلن عنها سابقا.



وقال رئيس الجامعة بان تشكيل هيءات التدريس بجامعة العريش تضمن تعيين الدكتور عز الدين حسينى سليمان جاد نائبًا لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عمله عميدًا لكلية التربية الرياضية، والدكتور رفعت عمر عزوز عميدًا لكلية التربية، والدكتور رياض إسماعيل مصطفى عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان عميدًا لكلية العلوم، والدكتور محمد فؤاد عبد العزيز عميدًا لكلية الآداب، والدكتور مروان مصطفى حسن عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلى، والدكتور أشرف يوسف إبراهيم الدكر عميدًا لكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، والدكتور إبراهيم سعد عبد الحافظ عميدًا لكلية التجارة، والدكتور عزت رشاد السيد مرزوق عميدًا لمعهد الدراسات البيئية.



كما ضم التشكيل عمداء الكليات الثلاثة التي أضيفت لهيكل الجامعة اعتبارا من العام الدراسي الجديد وهم كل من:

الدكتور علي معوض أحمد محمد معوض عميدًا لكلية الطب البيطري، والدكتور أسامة محمد على عميدًا لكلية الطب، والدكتورة هند عبد الحميد محمد حميدو عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات.



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كما ضم التشكيل عمداء الكليات الثلاثة التي أضيفت لهيكل الجامعة اعتبارا من العام الدراسي الجديد وهم كل من:الدكتور علي معوض أحمد محمد معوض عميدًا لكلية الطب البيطري، والدكتور أسامة محمد على عميدًا لكلية الطب، والدكتورة هند عبد الحميد محمد حميدو عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات.اقرأ أيضا: