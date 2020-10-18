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فن

نادى سينما المرأة فى الهناجر .. غدا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:20 م
سينما الهناجر
سينما الهناجر
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أحمد إبراهيم
تستضيف سينما الهناجر" بأرض الأوبرا " التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الإثنين 19 أكتوبر نادي سينما المرأة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية .

حيث يعرض فيلم " عزف منفرد" اخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير" حقيقة واحدة" إخراج آية العدل، ويعقب العروض ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، ويشارك فيها الناقد إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الصناع والجمهور.

نادي سينما المرأة يهدف الي عرض الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات علي هامش العروض تستضيف كبار السينمائيين والنقاد.

ويحرص سينما المراة على تقديم عديد من الاعمال التى تواكب العصر الحالى سواء من خلال مناقشة قضايا المراة العصرية او القضايا التى تهم المراة بشكل عام. 


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