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محافظات

وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:51 م
وكيل صحة سوهاج يزور
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات
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أنغام الجنايني
تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، سير العمل في محارق النفايات الطبية بحي الكوثر، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد لمباشرة سير العمل، برفقة أحمد عبد الغني، مراقب إدارة النفايات، وهاني عبد الحفيظ، فني التشغيل، وعمال المجمع وعمال شركه النظافة.

ولاحظ "جميعة" سلاسة العمل داخل المحارق، حيث أن إجمالي عدد المحارق التي تعمل هي ثمانية محرقة من بينهم 4 فرنسي و3 معصره و1 هوفال، كما يتوافر أيضًا 9 عربات لشحن وتفريغ النفايات وعدد 2 غرفة تخزين للنفايات الطبية الخطرة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج كل محرقة على حدى ومدى كفاءتها وبالمرور على غرف التخزين وجد أنها فارغة أي ليس هناك رصيد من النفايات ليتم حرقه وإعدامه وذلك دلالة على العمل والجهد المبذول داخل المحارق.

وتوجه بالشكر للعاملين بمحارق النفايات وعلى رأسهم دكتورة راندا محمد، مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة.

وكان الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، والدكتور ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد حضرا اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة طارق ابن زياد الإعدادية بنات.

وذلك لمُباشرة الطابور الصباحي والحرص على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من قبل الطالبات والمعلمين والمعلمات والعاملين بالمدرسة.

ورأى "جميعة" أثناء دخوله إلى المدرسة، العاملين وهم يقيسون درجات الحرارة للتلميذات عند الدخول للمدرسة، من خلال جههاز كاشف الحرارة.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة الطريقة الصحيحة لقياس الحرارة وما الذي يجب فعله عند اكتشاف درجة حرارة عالية عند إحدى التلميذات، مُشيرًا إلى أننا في حاجة التعليم والتعلم من أجل التغلب على شتى المواقف والصعاب ومن ضمنها السيطرة على تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد.

وأكد أن محافظة سوهاج من المحافظات ذات التعامل المُميز خلال جائحة كورونا في الفترة المنصرمة في ظل فوران وتزايد الأعداد بالمحافظات الأخرى، مُشيدًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية  اللازمة وكيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع هذا الوبا العالمي.
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يزور محارق النفايات .. شاهد
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