عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة مؤكدة.. رسالة مؤثرة من محمد أبو داوود بعد وفاة صلاح السعدني

صدى البلد

كشف الفنان  محمد أبو داوود آخر موقف جمعه بالراحل صلاح السعدني، إذا أشار إلى أنه كان معتزلًا عن الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، والموت هو الحقيقة المؤكدة.

 


وتحدث محمد أبو داوود  في لقاء خاص لـ صدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن الراحل صلاح السعدني قائلًا: كان معتكفًا ومعتزلا من فترة طويلة وافتقدناه، و علق : لكن الموت هو الحقيقة المؤكدة وربنا يرحمهم جميعًا يارب.

 


و من ناحية أخري ، تحدث محمد أبو داوود عن الراحل أشرف عبدالغفور،  حيث قال: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة وصداقتنا تجاوزت الـ 25 سنة، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه.

 

يذكر أن الفنان محمد أبو داود، شارك في مسلسل الوصفة السحرية، بجانب مسلسل حدث بالفعل ضمن حكاية لو بعد حين، بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وتكّون المسلسل من حلقات منفصلة متصلة، ودارت أحداثه في إطار تشويقي حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني والتي تتدمر حياتها بعد اختفاء والديها فجأة وتبدأ في رحلة البحث عنهم، وتكتشف يسرا خلال بحثها عن والديها عددا من الحقائق التي كانت لا تعرفها، وشارك في العمل مجموعة من النجوم ومن بينهم:شيرين رضا، دينا الشربيني، عابد عناني، إسلام حافظ، بسنت حاتم، لبني ونس والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي وتأليف فادي النجار.


 

IMG_20240504_051235
IMG_20240504_051235
Screenshot_2024-05-04-05-05-30-84
Screenshot_2024-05-04-05-05-30-84
محمد ابو داوود صلاح السعدنى أشرف عبدالغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

طقس اليوم .. احذر الرياح تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية

بلدية خاركيف: إصابات في هجوم بطائرات مُسيرة روسية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي

ماجدة منير توجه نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن

اتهام وزيرة إيطالية بالفساد ومطالبتها بالاستقالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ