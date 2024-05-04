حقيقة مؤكدة.. رسالة مؤثرة من محمد أبو داوود بعد وفاة صلاح السعدني

كشف الفنان محمد أبو داوود آخر موقف جمعه بالراحل صلاح السعدني، إذا أشار إلى أنه كان معتزلًا عن الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، والموت هو الحقيقة المؤكدة.



وتحدث محمد أبو داوود في لقاء خاص لـ صدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن الراحل صلاح السعدني قائلًا: كان معتكفًا ومعتزلا من فترة طويلة وافتقدناه، و علق : لكن الموت هو الحقيقة المؤكدة وربنا يرحمهم جميعًا يارب.



و من ناحية أخري ، تحدث محمد أبو داوود عن الراحل أشرف عبدالغفور، حيث قال: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة وصداقتنا تجاوزت الـ 25 سنة، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه.

يذكر أن الفنان محمد أبو داود، شارك في مسلسل الوصفة السحرية، بجانب مسلسل حدث بالفعل ضمن حكاية لو بعد حين، بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وتكّون المسلسل من حلقات منفصلة متصلة، ودارت أحداثه في إطار تشويقي حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني والتي تتدمر حياتها بعد اختفاء والديها فجأة وتبدأ في رحلة البحث عنهم، وتكتشف يسرا خلال بحثها عن والديها عددا من الحقائق التي كانت لا تعرفها، وشارك في العمل مجموعة من النجوم ومن بينهم:شيرين رضا، دينا الشربيني، عابد عناني، إسلام حافظ، بسنت حاتم، لبني ونس والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي وتأليف فادي النجار.





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