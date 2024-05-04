عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة.. دار الإفتاء ترد

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ( ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، وهل هذا يُؤثِّر على كونها صحيحة؟

واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه الإمام مالك في "الموطأ" عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8].

وذكرت دار الإفتاء، أن قراءة الآية محمولة على الدعاء؛ فإنَّ ثالثة المغرب لا قراءة فيها بعد الفاتحة، فهذا دعاء في موضع لم يُؤثَر فيه الدعاء، فدلَّ على فهمه رضي الله عنه صحة ذلك وجوازه؛ قال الشيخ العلامة المحدِّث زكريا الكاندهلوي في "أوجز المسالك إلى موطأ مالك" (2/ 125، ط. دار القلم): [قال الباجي: يحتمل أنه رضي الله عنه دعا بهذه في آخر الركعة على معنى الدعاء؛ لمعنًى تذكّره أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قرن قراءته على حسب ما تقرن بها السورة.

وقريب منه: ما نقله الشيخ الموفق عن الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: وسُئل أحمد عن ذلك فقال: إن شاء قاله، ولا ندرى أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاءً؟ فهذا يدل على أنَّه لا بأس بذلك؛ لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره.

وتابعت: قلت: وكذلك عندنا الحنفية يصحّ حمله على الدعاء، قال الحلبي في السهو بحثًا: وأما التشهد فلأنه ثناء، والقيام والركوع والسجود محلّ الثناء] اهـ.

وعليه: فلا حرج في الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة ولا يُؤَثِّر ذلك على صحتها.

دار الإفتاء الدعاء الركوع الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي

فى ذكري ميلاد زينات صدقي .. تزوجت مرتين والسادات أنقذها بقرار جمهوري

ترشيحاتنا

ميليشيا الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

خليك ناصح ووفر.. 4 نصائح للتسوق عبر الإنترنت دون إنفاق الكثير من المال

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

أحمد شكري: ندمت على مغادرتي للأهلي.. ودياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين

فى 3 مولات .. منافذ جديدة لاستخراج جوازات السفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ