إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية

تعرضت الفنانة ريم أحمد لحالة إغماء في عزاء والدتها السيدة فاتن الراعي، بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك من شدة حزنها عليها.

وكان قد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لـ ريم أحمد فى وفاة والدتها ، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرجة بتول عرفة، والفنان هاني الطمباري، والفنان رامي الطمباري، والفنان رباب طارق، والفنانة سلمى غريب، والمخرج مازن الغرباوي، والفنانة زينب وهبي، والفنانة عزة لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان أيمن عزب ، المخرج خالد جلال



وحرصت كذلك المخرجة منال الصيفي والفنان محسن منصور والفنانة هدى هاني، والفنان ميدو عادل، والزميل جمال عبد الناصر، والزميل حسن مجدي، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة ريم أحمد، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت ريم أحمد، أعلنت وفاة والدتها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله- تعالى- أمي، السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".

‎ونعى الفنان محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، التي شاركته- وهي طفلة- بطولة مسلسله "يوميات ونيس" في دور "هدى".

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