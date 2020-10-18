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رياضة

60 دقيقة .. الزمالك يواصل التقدم ويهدر فرصا سهلة.. والرجاء تائه

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:22 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت 60 دقيقة من عمر المباراة بتقدم الزمالك علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

بدأ الزمالك متماسك دفاعيا أمام الرجاء منذ بدايه الشوط الثاني ، واعتمد علي الهجمات المرتدة عن طريق احمد مصطفي زيزو واشرف بن شرقي .
وجاءت فرصة خطيرة ضائعة من الزمالك عن طريق اوباما بعد تمريرة من بنشرقي لكن الحكم المساعد رفع رايته معلنا تسلل على بنشرقي فى الدقيقة 52 .

وبدأ الفريقان بالهدوء فى التمريرات وسط الملعب واغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الاطراف .

وباغت اشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديده قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

ورد الرجاء البيضاوي علي هدف اشرف بن شرقي بتسديدة قوية علي مرمي محمد ابو جيل لكن تخرج اعلي مرمي الزمالك فى الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 35 نفذ الزمالك ضربة ثابتة عن طريق زيزو داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأس لكن كرته جاءت في منتصف المرمى تصدى لها حارس الرجاء

وواصل الرجاء البيضاوي الهجوم من مرتدة تصل عند بن مالانجو يسددها أرضية من على حدود منطقة جزاء الزمالك تمر على يسار ابوجبل الى خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

انقاذ ابوجبل كرة خطيره بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من سفيان رحيمي لاعب الرجاء على يسار ابوجبل الذي يتألق ويتصدى لها باطراف أصابعه وتخرج الى ركنية للرجاء فى الدقيقة 42 .

وجاء تشكيل الزمالك كالاتي :

محمد أبو جبل حراسة المرمى

دفاع : حازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر
الهجوم هجوم : مصطفي محمد

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