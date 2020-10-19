الفول النابت وكيفية إعداده بأكثر من طريقة، حيث يتميز المصريون بمهارة طهى الفول بأشكال متعدد وبالأخص الفول النابت، لذلك نقدم إليكم طريقة عمل الفول النابت بالأرز، والفول النابت السوري، والفول النابت بالقشطة، والفول النابت بالطماطم، وإليكم طرق مختلفة.

طريقة عمل الفول النابت بالطشة

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الفول النابت بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير شوربة الفول النابت

فول نابت

ماء

ثوم

كزبرة جافة

ليمون

شطة

كمون ملح

طريقة عمل شوربة فول نابت

* يسلق الفول النابت في قليل من الماء المغلي للحصول على الشوربة

* يشوح الثوم في الزيت وتضاف الكزبرة وتشوح للحصول على الطشة ثم تضاف على الفول

* يضاف الكمون والشطة والملح والفلفل والليمون حسب الرغبة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الفول النابت بالطماطم

نقدم لكم طريقة تحضير الفول النابت من مطبخ الشيف حسن كمال، مقدم برنامج الشيف حسن.

المقادير:

نصف كيلو فول منقوع لمدة 24 ساعة

1 لتر ماء(للسلق)

1 بصل قطع

1 جزر قطع

1 طماطم مبشورة

5 جم ملح

5 جم كمون

5 جم شطه

5 جم فلفل

2 خبز مكعبات محمص

طريقة التحضير:

- فى اناء على النار فى ماء مغلى نضيف بصل وجزر وطماطم مبشورة ونتركها تغلى

ثم نضيف الفول المنقوع ونتبله ملح وفلفل وكمون وشطه ونتركه على نارهاديه لمدة ساعه وربع

ويقدم

طريقة عمل الفول النابت بالارز

يعتبر طريقة عمل الفول النابت بالارز، وجبة مشبعة للجميع.

المقادير لعمل الفول النابت بالارز

2 كوب فول نابت بصله متوسطه مفرية

3 فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة جافة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتى

2 كوب عصير طماطم

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة ارز مسلوق نصف سلق توابل

طريقة عمل الفول النابت بالارز



أغسلي الفول النابت وقشريه.

أهرسي الثوم مع الكزبرة.

قلبي البصل مع الزيت على نار هادئة حتى اللون الذهبي، وضيفي الثوم المهروس مع الكزبرة وقلبي المقدار لدقائق قليلة.

ضيفي عصير وصلصة الطماطم والفول وغطي الوعاء، مع التقليب من فترة لأخرى وإضافة ماء كلما احتاج الأمر ذلك. مع اقتراب الفول على النضج، ضيفي الأرز وأتركي الوعاء لدقائق، ثم قدمي بعد ذلك.

طريقة الفول النابت السوري

تقدم الشيف وخبيرة التغذية رحاب حمودة شوربة الفول النابت

المقادير :

500 جرام فول تدميس مغسول جيدا

لتر ماء

حبة بصل مقطعه مكعبات صغيره

ملعقه كبيره زيت

2/1 ملعقه كبيره ملح

2/1 ملعقه صغيره ( كمون - فلفل اسود)

حبه مستكه

3 فصوص حبهان مفتوحه

ورقه غار

الطريقة:

1 - يتم وضع الفول فى اناء ونضع عليه ماء حتى التغطية ويترك لمدة 3 ساعات .

2 - يصفى الماء ويغسل جيدا ونضع عليه ماء مرة اخرى ويترك 12 ساعة .

3 - نكرر الخطوة السابقة مرتين .

4 - يصفى الماء ويغسل جيدا ويوضع فى كيس قماش ويقفل جيدا ويوضع فى مكان دافئ لمده 12 ساعة .

5 - نكرر الخطوة السابقة حتى تظهر نبتة للفول .

6 - يتم وضع زيت فى اناء على النار ونضع عليه البصل ويترك حتى يدبل .

7 - نضع الماء والمستكة والحبهان و الغار والملح والفلفل والكمون ويترك على نار هادئة لمده نصف ساعة .

8 - تصفى بمصفاه الشاى وناخذ الشوربة توضع على النار مرة اخرى ونضع عليها الفول ويترك حتى ينضج.