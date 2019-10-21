طريقة عمل شوربة الفول النابت للشيف ماجي حبيب

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الفول النابت بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير شوربة الفول النابت

فول نابت

ماء

ثوم

كزبرة جافة

ليمون

شطة

كمون ملح



طريقة عمل شوربة فول نابت



* يسلق الفول النابت في قليل من الماء المغلي للحصول على الشوربة

* يشوح الثوم في الزيت وتضاف الكزبرة وتشوح للحصول على الطشة ثم تضاف على الفول

* يضاف الكمون والشطة والملح والفلفل والليمون حسب الرغبة وتقدم ساخنة

