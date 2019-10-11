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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول النابت

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:36 م
الفول النابت
الفول النابت
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اسماء محمد
يجمع الفول النابت بين الفوائد الغذائية والصحية والمذاق الطيب مما يجعله وجبة مهمة ينبغي على الجميع تناولها.

وقال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن الفول النابت يحتوي على كم كبير من العناصر الغذائية فهو غني بالبروتين والاحماض والكالسيوم والفيتامينات خاصة فيتامين ب المعروف بفوائده الصحية الكثيرة.

ونصح "سعيد" بإضافة الليمون والكمون للفول النابت للتمكن من استفادة الجسم بفوائد الفول النابت حيث يساعد الليمون في عملية الامتصاص والكمون في تحسين الهضم وتطهير المعدة من الشوائب وطرد الغازات.

وحذر "سعيد" مرضى أنيميا البقول والنقرس من تناول الفول النابت لان اجسامهم لا تستطيع تحمل تناول الفول أو أي نوع من البقول.
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