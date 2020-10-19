ننشر مقار لجان انتخابات المصريين بالخارج في 124 دولة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم 69 لسنة 2020، عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى انتخابات مجلس النواب.





ونص القرار الذى أصدرته الهيئة على أن يتم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة.





ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني لجان الانتخابات بالخارج ومقرها قنصليات وسفارات مصر، والتى ستتلقي بطاقات تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس والجمعة.



