عمر كمال بعد انتهاء أزمته مع باسم سمرة: الصلح خير

حرص الفنان عمر كمال على مشاركة جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له مع الفنان باسم سمرة بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا.





وعلق عمر كمال على مقطع الفيديو، قائلا: "الصلح خير.. الفنان باسم سمرة وعمر كمال".







من ناحية أخرى كشف المطرب عمر كمال، عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحا أنه كان عيد ميلاد يشهد حضورا كبيرا من الفنانين والممثلين وبعض المخرجين.





وأضاف "كمال" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قام بتقديم التحية لكل النجوم المشهورة، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وتابع: "مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لى وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع: "جه عند المسرح وقال ليا انزل.. وأنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس.. أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير".