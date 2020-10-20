أهم النصائح لقيادة السيارة أثناء الأمطار والعواصف

نستقبل في هذه الايام فصلا جديدا من فصول العام، وهو فصل الشتاء ونلاحظ أن هذا الفصل قد أصبح عنيفا خلال السنوات السابقة، وبالطبع يشهد فصل الشتاء العديد من التغيرات الجوية .





وأهم هذه التغيرات فى فصل الشتاء هو هطول الأمطار القوية وحركة الرياح المثيرة للأتربة ، وقد تصل في بعض الاحيان الى عواصف ، وايضا الشبورة الصباحية والمسائية، لذلك لابد من اتخاذ كافة التدابير والحرص الشديد على اتباع وسائل الأمان والسلامة لقائد السيارة.





ونتعرف معا في السطور القادمة على أهم النصائح التي يجب مراعاتها خلال فصل الشتاء للتمتع بقيادة آمنة وبالاخص اثناء تساقط الامطار والتعرض للعواصف .





أولا : فحص الإطارات

من أهم الاشياء التي يجب التوقف عند فحصها هي إطارات السيارة، نظرا لأهميتها الشديدة على الطريق، فلابد من التأكد من حالتها العامة وتغييرها على الفور إذا ظهرت عليها علامات التلف، والتي تتمثل في محو النقوش البارزة، وايضا ظهور علامات تشقق على جسم الاطار، فعند ظهور هذه العلامات يبدو الامر مقلقا للغاية ولابد من حل هذه المشكلة على وجه السرعة.





ثانيا : مصابيح السيارة

تختلف حالات انعدام الرؤية في فصل الشتاء بين الشبورة الصباحية او المسائية او في حالات هطول الامطار، ولذلك فلابد من التأكد من سلامة مصابيح سيارتك، والتي تشمل الهيكل الداخلي وايضا اللمبات الكهربائية، فعملية الفحص تبدو في غاية الأهمية للتغلب على هذه المشكلات، وضمان مستوى رؤية مميز اثناء القيادة.





ثالثا : مسّاحات السيارة

تعتبر هي صاحبة الفضل الاول على سيارتك في حالة سقوط الامطار، فمن الضروري فحصها بعناية شديدة، والتأكد من الحاله العامة لها، وعدم تلف الكاوتش اللاصق بأذرعها، و في حالة تلف مساحات سيارتك فلابد من تغييرها قبل بداية موجات الطقس العنيفة وذلك لسببين، السبب الاول لانقاذك من الامطار، والثاني هو عدم احتكاك هذه الازرع في الزجاج الامامي لسيارتك، وهذا الحال ينطبق ايضا على المساحات الخلفية ان وجدت في تصميم السيارة.





رابعا : فرامل السيارة وكيفية استخدامها

تشكل الفرامل عاملا كبيرا من عوامل الامن والسلامة، وذلك لانها هي المسؤول الاول عن حركة التوقف، فلابد من التأكد من الحركة الديناميكية لها وسرعة استجابتها لامر التوقف، ولكن في حالات سقوط الامطار فيبدو ان الفرامل لها طريقة تحكم اخري وهي الحرص التام على عدم استخدامها بقوة، حتى لا تنحرف السيارة في اتجاه اخر او تدفعها للانزلاق، قم بانقاذ الموقف بالسير على سرعات مناسبة، للحصول على مستوى اداء يتمتع بعناصر الامن والسلامة.





خامسا : نظرة على الطريق

قم بإلقاء نظرة شاملة على الطريق اثناء القيادة، ويفضل ان يسير قائد السيارة في المنتصف، وذلك للابتعاد عن تجمعات المياه على جانبي الطريق، وتجنب ايضا برك المياه التي تسببها الأمطار، واخذ كافة الاحتياطات على الطريق وتوقع احتمالية اخطاء الغير.





سادسا : تجنب بخار المياه الداخلي "العربية بتشبر"

هو المصطلح الشائع في هذه الحالة، يرجع ذلك بسبب غلق نوافذ السيارة فيحدث حالة من تكثيف البخار ويتسبب ذلك في حالة من انعدام الرؤية، وللتغلب على هذه المشكلة عليك بفتح النوافذ بنسبة بسيطة، وذلك لتجديد الهواء داخل لسيارتك.