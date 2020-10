شاهد.. صفارات الإنذار تدوى في إسرائيل وسط أنباء عن إطلاق صاروخ من غزة

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط بالقرب من مدينة سديروت في إسرائيل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال لم يؤكد حتى الآن هذه الأنباء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن القبة الحديدية تمكنت من التصدي للصاروخ الذي تم إطلاقه، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم.

وانتشر مقطع فيديو لكاميرة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظة إطلاق الصاروخ على يمين الشاشة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم اكتشاف نفقًا اجتاز إسرائيل انطلاقًا من جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس.

#BREAKING: Rocket launched from Gaza towards Israel; Sirens sounding in Gaza/Israel border pic.twitter.com/DLmC6k6BzB