نجم مسلسل إلا أنا.. خالد أنور يكشف تفاصيل بداية مشواره الفني.. فيديو

قال الفنان الشاب خالد أنور، إنه يشعر بالتوتر الشديد أمام صاحبة السعادة "إسعاد يونس"، قائلاً: "أنا فعلاً متوتر جدًا قدام حضرتك".





وأضاف «أنور» خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه بدأ التمثيل فى مسرح المدرسة، وهذه كانت بدايتي.





وتابع خالد أنور، أنه لم يكن ممثلا نهائيا قبل دخوله مدرسة السعيدية ولم تكن لديه النية للدخول فى عالم الفن، مشيرا إلى أنه كان يريد أن يكون مهندسا ومن أجل ذلك الهدف التحق بمدرسة السعيدية.





وأوضح خالد أنور، أن فى الصف الأول الثانوي تم التنويه علي الطلاب بأن هناك نشاطا مسرحيا علي من يريد التمثيل، ومن هنا قمت بالاشتراك فى هذا النشاط من أجل المرح واللعب لاننا كنا فى الصف الأول الثانوي قبل دخولنا المرحلة الاساسية فى الثانوي العام.





وأشار إلى أن عند ذهابه للالتحاق بالنشاط المسرحي قامت المدرسة بعمل اختبارات لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالنشاط المدرسي وفى النهاية تم اختيار 30 طالبا فقط وكان هو واحد منهم.