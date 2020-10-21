سفير مصر في الرباط: الرجاء ليس له علاقة بقرار الصحة المغربية

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب أن نادي الرجاء ليس له علاقة بالقرار الصادر من وزارة الصحة المغربية بمنع سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مصر لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.









وقال إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الصحة المغربية أرسلت مندوبا إلى نادي الرجاء وتأكدت من وجود 9 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وكان هناك مخالطون؛ لذلك ووفقا للبروتوكول الطبي المعمول به بالمغرب تم إرسال هذا المندوب، مشيرا إلى أن نادي الرجاء لم يطلب حضوره كما ردد البعض".









وأضاف: "بعدما تم إرسال هذا المندوب تمت التوصية على عزل الجميع في بعثة الرجاء لمدة 7 أيام بناء على البروتوكول الطبي المعمول به في المغرب".









وختم حديثه :"تم سحب رخصة السفر الاستثنائية حتى يقضي جميع أفراد بعثة الرجاء المغربي فترة العزل لمدة 7 أيام وهذه تعليمات من وزارة الصحة وبروتوكول معمول به ليس لنادي الرجاء دخل في الأمر".