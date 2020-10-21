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أخبار العالم

السودان يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:34 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الجمعة والسبت الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 3019 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبموجب هذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و711 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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