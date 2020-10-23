أطعمة تعالج تشققات زوايا الفم

يعانى الكثير من تشققات زوايا الفم الذى يبدأ على شكل جلد جاف أو متهيج في أحد جانبي الفم أو كلاهما ويمكن أن يتحول إلى تقرحات مؤلمة ونزيف؛ يمكن أن تسبب الكثير من الأشياء هذه الحالة.





وقالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ إذا لم تختف عند استخدام مرطب الشفاه، فقد تكون علامة على أنك تعاني من نقص الحديد أو فيتامينات ب مثل الريبوفلافين و هو أحد الفيتامينات المنحلة بالماء؛ وهو أحد فيتامينات B الضرورية لصحة الإنسان .





تعرف على الأطعمة الغنية بالريبوفلافين:





الحليب

الكبد

البيض

الخضار الورقية الداكنة

الحبوب الكاملة والبقوليات.

اللحوم الخالية من الدهن .