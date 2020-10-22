دراسة: الكمامات لا توفر الحماية الكاملة من العدوى

لا يزال الجدل قائما حول مدى حماية الكمامات من انتقال عدوى فيروس كورونا، وأظهرت دراسة يابانية أن الكمامات وحتى واقيات الوجه الطبية قد لا توفر الحماية المطلوبة من انتقال عدوى فيروس كورونا.





عرضت قناة "sky news عربية " تقريرا عن أن الكمامات لا توفر الحماية المنشودة من العدوى ، فعلى الرغم من أنها سلاح مهم في مواجهة كورونا ، إلا أنها لا توفر الحماية كاملةً من فيروس كورونا ، وفقًا لما توصل إليه باحثون يونانيون بعد إجراء عدة تجارب .





ففي غرفة معزولة، وضع العلماء وجوه لتماثيل تواجه بعضها، وزُود رأس أحدهما ببخاخة ينشر من خلالها جزيئات لفيروس كورونا ، أما باقي التماثيل فقد تقوم بعملية التنفس الطبيعي مثل البشر .





وعند القيام بتطاير جزيئات فيروس كورونا في الهواء ، فوجئ بالنتايج ، وأفادت أن الكمامات القُطنية حمت من استنشاق الفيروس بنسبة لا تتجاوز ال 40% ، بينما الكمامات الطبية وصلت نسبة الحماية بها إلى 95% .





وعلى الرغم من وضع الكمامة الطبية بإحكام على وجه التمثال ، نجحت بعض جزيئات من الفيروس في التسرب عبرها ، لكن بصفة عامة عندما وضعت الكمامة سواء القطنية أو الطبية على وجه التمثال الذي ينشر المرض فقد حد ذلك من انتشار المرض بنسبة 50% فقط ، مما يعني أن عند وضع الكمامات سواء على المصابين أو غير المصابين فهذا يساعد في انتشار المرض .





من ناحية أخرى ، أكد بحث ياباني آخر أن رطوبة الجو تؤثر في إبطاء انتشار جزيئات الفيروس ، وأن بعض العلماء يميلون إلى إقناع المُتفادون من المرض بأن فيروس كورونا يٌمكنه أن ينتقل عبر الهواء ، وهو ما دفع الجهات المُختصة في الولايات المتحدة بتعديل إرشاداتها مؤخرًا لتقول أن مسببات المرض يمكن أن تظل عالقة في الجو لساعات.