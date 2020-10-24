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محافظات

صرف إعانات مالية عاجلة وتوفير كرسى كهربائى لمواطن في المنوفية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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مروة فاضل
التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه اليوم بعدد من المواطنين لبحث شكاواهم والتعرف على مطالبهم.


جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الخميس الماضى لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المطحن بحى غرب شبين الكوم.


فى بداية اللقاء، وجه محافظ المنوفية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإمكانية إعادة بناء منزل وتأهيله حفاظًا على الأسرة من فصل الشتاء، وذلك استجابة لشكوى مواطنة تقيم بمنزل عبارة عن حجرتين ومسقف بالخشب، كما أمر بصرف إعانة مالية عاجلة مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية لزوجها، حيث يعانى من بتر فى أصابع اليد وقطع بالأوتار ولا يستطيع العمل وليس لديهم مصدر دخل.


كما تضمن اللقاء صرف إعانة مالية لمواطنة تقيم بحى الشهيد عبد المنعم رياض بنطاق حى غرب شبين الكوم، وتعول أربعة من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة مراعاة لظروفها ومرض زوجها وحفاظًا على مستقبل أولادها، وكذا صرف إعانة مالية لأخرى تعول ثلاثة من الأبناء بالتعليم وليس لديهم أى مصدر دخل.


كما وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لسيدة تلتمس مساعدتها فى تحمل تكاليف العلاج وتحتاج إلى إجراء عملية مراعاة لظروفها الصحية، كما وجه بضرورة توفير كرسى كهربائى لمواطن من ذوى الهمم يقيم بمنشأة السادات بالشهداء لمساعدته على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى فضلًا عن صرف إعانة مالية له.


هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع جميع المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى المعيشة بهدف تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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