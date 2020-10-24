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برلمان

فتح لجنة التحرير بالجيزة بعد ساعة الاستراحة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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سامح الشريف
فتحت أبواب لجنة انتخابات مجلس النواب 2020 بمدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بالجيزة فى يومها الأول فى تمام الساعة الرابعة مساءً بعد غلقها من الثالثة فترة الاستراحة للناخبين والمستشارين ورؤساء اللجان والقائمين على الانتخابات. 

واستأنفت اللجنة بمنطقة الجيزة عملها بحضور من المواطنين فور فتح اللجان. ورصد "صدى البلد " تواجد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمدرسة  التحيرير للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020. وتم توزيع الكمامات على الناخبين وتعقيمهم بالكحول، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتنطلق اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى اليوم السبت وغدا الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية .
فتح لجنة التحرير بالجيزة بعد ساعة الاستراحة
فتح لجنة التحرير بالجيزة بعد ساعة الاستراحة
فتح لجنة التحرير بالجيزة بعد ساعة الاستراحة
فتح لجنة التحرير بالجيزة بعد ساعة الاستراحة

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