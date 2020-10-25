تعرف على مراحل تطور محركات شيري chery الصينية

شيري chery الصينية في بدأت شركةالصينية في صناعة المحركات منذ 21 عاما، وبالتحديد عام 1999 فقدمت شيري أول المحركات المصنعة في مصانعها، واستمر بعدها تطور صناعة السيارات في الصين وفي شركة شيري الصينية .









بعد ذلك خرج الجيل الأول من محركات ACTECO المستقلة الانتاج من شيري chery بعد 4 سنوات ، وهو أول محرك تم تطويره بالكامل وتملكه بشكل مستقل مع حقوق الملكية الفكرية أحد الشركات الصينية .





تطورت محركات شيري chery لتنتج سلسلة من المنتجات المختلفة السعة من المحركات التي تشمل المحركات من سعة 800 سي سي الي 4000 سي سي بعد ثلاثة أجيال من التطور مع تجاوز عدد المستخدمين لمركبات شيري بمحركاتها المستقلة 7 ملايين مستخدم.





تم تصدير موديلات شيري chery بهذه المحركات إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم ، حيث تم التصدير إلى أمريكا واليابان وألمانيا ودول أخرى معروفة في صناعة السيارات





بعد ذلك تم اختيار 6 محركات من شيري chery بين أفضل 10 محركات حيث تتبع المحركات سياسة China Core ، ومنذ بداية العام الجاري وظهور تأثيرات انتشار فيروس كورونا على قطاع السيارات, فقد اختبرت شيري العديد من الوسائل بما مكنها من التعافي بصورة سريعة في المبيعات بسبب موديلاتها الرئيسية المميزة التي شهدت زيادة مبيعات شهرية في السوق المحلي في الصين وفي أسواق التصدير الخارجية وجاءت كلها مزودة بالمحرك TGDI سعة 1600 .

ثم بدأت شيري chery في عام 1997 تطوير المحركات وواجهت تحديات بدء صناعة المحركات لسياراتها في تلك الفترة ، وقد ركزت شيري وقتها على عدم الاعتماد على التقنيات المستوردة بل تطوير التقنيات الخاصة بمحركاتها بنفسها ، وبعد نجاح اطلاق أول محركاتها في 1999 ، استثمرت الشركة 2 مليار يوان بالتعاون AVL النمساوية لتطوير سلسلة محركاتها.





وفي عام 2003 تم تقديم رسميًا أول محركات شيري chery بعد خروجها من خط التجميع ، وهو أول محرك امتلكته شيري في هذا الوقت وتم استخدامه في العديد من المحركات وظهر في فئات المحركات 1000 و1500 و1800 و2000 سي سي بدون تيربو واستخدم في طرازات كلاسيكية مثل فلوين وكوين وQQ في هذا الوقت حيث أعلنت شيري بذلك امتلاكها تكنولوجيا صناعة المحركات بنفسها.





ثم ظهر الجيل الثاني من محركات شيري chery عام 2009 وخرج من خط الانتاج ، ومقارنة بمحركات السلسلة الأولي, فقد حققت محركات الجيل الثاني تطورًا كبيرًا في ما يتعلق بالقوة والاقتصادية والانبعاثات كما كان حجمها أقل ، وساعد تقليل وزن المحركات في تحسين الكفاءة بصورة عامة. وتواجد الجيل الثاني من المحركات بسعات 1600 و1500 سي سي DVVT و1000 سي سي و1500 سي سي TCI وظهر في العديد من طرازات أريزو وتيجو.





استمرت عمليات تحديث محركات شيري chery وتوفر التقنيات الأحدث واصلت شيري تطوير محركاتها بتقنيات أعلي وأداء أقوي، وفي عام 2018 ، ظهر الجيل الثالث من المحركات ACTECO وجاء في اصدارات 1600 و1500 و2000 سي سي TGDI ، ووفر المحرك 1600 سي سي قوة وأداء مميز بواقع 145 كيلوواط وعزم دوران 290 نيوتن متر. وحصل المحرك على تحسن في الكفاءة الحرارية بواقع 37.1% وقاد بذلك المحركات المصنعة في الصين.





وجاء محركات شيري chery بخمس عناصر أساسية تشمل تقنيات iHEC سمارت لاستهلاك الوقود ونظام ادارة الحرارة والاستجابة السريعة وتقليل الاحتكاك وتقليل وزن المحرك. وفي عام 2019 فاز الجيل الثالث من المحركات ACTECO 1600 سي سي TGDI بلقب محرك العام ، وفي نفس العام ظهر الجيل الثالث من المحرك سعة 2000 سي سي TGDI وتم تقديمه في السيارات إكسيد VX .





و حصل الجيل الثالث من محركات شيري chery طراز TGDI 1600 سي سي على أسطوانة ألومنيوم كاملة عالية الضغط بخامات جديدة وعدد من التقنيات الجديدة مما أدي لتراجع وزن المحرك 21 كجم عن الجيل السابق منه مما حسن من كفاءة استهلاكه للوقود مع زيادة القوة ، وتعتبر شيري أحد أوائل الشركات الصينية التي طورت محركات جديدة وحصلت على عدد من جوائز المحركات في عام 2019.



